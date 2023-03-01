Карсаков ? Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Карсаков Игнатий Прокопьевич
Мать: Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Карсаков Александр Пантелеевич
Мать ребёнка: Карсакова ? Васильевна
Рождение ребёнка
04.10.1935
Сын: Карсаков ? Пантелеймонович
Мать ребёнка: Карсакова ? Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карсакова ? Васильевна
Смерть
Неизвестно