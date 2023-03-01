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Карсаков ? Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Карсаков Игнатий Прокопьевич

Мать: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Карсаков Александр Пантелеевич

Мать ребёнка: Карсакова ? Васильевна

Кильдюшево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.10.1935

Сын: Карсаков ? Пантелеймонович

Мать ребёнка: Карсакова ? Васильевна

Кильдюшево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карсакова ? Васильевна

Смерть
Неизвестно
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