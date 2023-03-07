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Евдокия Максимовна

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Место рождения

Новое Чурино, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Максим Захарович

Мать: не указана

Новое Чурино, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
28.05.1873

Муж: Карсаков Игнатий Прокопьевич

Кильдюшево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.08.1874

Дочь: Пераскева

Отец ребёнка: Карсаков Игнатий Прокопьевич

Кильдюшево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.10.1878

Дочь: Пераскева

Отец ребёнка: Карсаков Игнатий Прокопьевич

Кильдюшево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
07.03.1881

Дочь: Беляева Дарья Игнатьевна

Отец ребёнка: Карсаков Игнатий Прокопьевич

Кильдюшево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1897

Сын: Карсаков ? Игнатьевич

Отец ребёнка: Карсаков Игнатий Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карсаков Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Карсаков Игнатий Прокопьевич

Кильдюшево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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