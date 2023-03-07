Евдокия Максимовна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Максим Захарович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.05.1873
Рождение ребёнка
21.08.1874
Дочь: Пераскева
Отец ребёнка: Карсаков Игнатий Прокопьевич
Рождение ребёнка
01.10.1878
Дочь: Пераскева
Отец ребёнка: Карсаков Игнатий Прокопьевич
Рождение ребёнка
07.03.1881
Дочь: Беляева Дарья Игнатьевна
Отец ребёнка: Карсаков Игнатий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Карсаков Игнатий Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карсаков Игнатий Прокопьевич
Смерть
Неизвестно