Карсакова ? Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Карсаков Александр Пантелеевич
Отец ребёнка: Карсаков ? Игнатьевич
Рождение ребёнка
04.10.1935
Сын: Карсаков ? Пантелеймонович
Отец ребёнка: Карсаков ? Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно