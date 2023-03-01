Карсакова ? Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карсакова ? Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Карсаков Александр Пантелеевич

Отец ребёнка: Карсаков ? Игнатьевич

Кильдюшево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.10.1935

Сын: Карсаков ? Пантелеймонович

Отец ребёнка: Карсаков ? Игнатьевич

Кильдюшево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карсаков ? Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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