Беляева (Баркова) Нина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Баркова) Нина Матвеевна

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Место рождения

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

02.06.1938

Дата смерти

07.05.2020

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1938

Отец: Барков Матвей Иванович

Мать: Маслова Зинаида Васильевна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
По паспорту - 1 августа 1938 г. | д. Щербово Московской обл. (в больнице пос. Барановское)
Образование
Между 1955 и 1960
Москва, город федерального значения Москва
Московский авто-механический институт
Бракосочетание
15.08.1959

Муж: Беляев Анатолий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Анатолий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
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Рождение ребёнка
27.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Анатолий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.05.2020
Москва, город федерального значения Москва
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