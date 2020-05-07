Беляева (Баркова) Нина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения02.06.1938
Дата смерти07.05.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1938
Отец: Барков Матвей Иванович
По паспорту - 1 августа 1938 г. | д. Щербово Московской обл. (в больнице пос. Барановское)
Образование
Между 1955 и 1960
Московский авто-механический институт
Бракосочетание
15.08.1959
Рождение ребёнка
30.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Анатолий Александрович
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Рождение ребёнка
27.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Анатолий Александрович
Смерть
07.05.2020