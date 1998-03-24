Маслова (Маслова) Зинаида Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1916
Дата смерти24.03.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1916
Отец: Маслов Василий Игнатьевич
Мать: Маслова Анна Михайловна
Место жительства
1937
Новый Заган, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Уехала в Новый Заган с мужем в 1937 г., по распределению после окончания Коломенского педагогического училища.
Рождение ребёнка
02.06.1938
Дочь: Беляева Нина Матвеевна
Отец ребёнка: Барков Матвей Иванович
По паспорту - 1 августа 1938 г. | д. Щербово Московской обл. (в больнице пос. Барановское)
Бракосочетание
07.08.1938
Рождение ребёнка
29.05.1941
Сын: Барков Владимир Матвеевич
Отец ребёнка: Барков Матвей Иванович
Место жительства
До ?.09.1945
Переведена из с. Новый Заган в Улан-Удэ по личной просьбе, поскольку дочери Нине надо было поступать в школу. Сначала жили на так называемой "Батарейке" в коммунальной квартире с примерно 30-ю жильцам... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Марк (Хотоолой)
Рождение ребёнка
13.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Марк (Хотоолой)
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Коломенское педагогическое училище
Образование
Неизвестно
Начальная школа | д. Николаевка (недалеко от Щербово, в том месте, где полигон воинской части, сейчас этой деревни нет). В эту школу ходили все щербовские дети, учительница тоже жила в Щербово.
Смерть
24.03.1998
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно