Маслова (Маслова) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Маслова) Зинаида Васильевна

Место рождения

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

01.10.1916

Дата смерти

24.03.1998

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1915 г.р.
1906 г.р.

Дети

1938 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1916

Отец: Маслов Василий Игнатьевич

Мать: Маслова Анна Михайловна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Место жительства
1937
Новый Заган, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Уехала в Новый Заган с мужем в 1937 г., по распределению после окончания Коломенского педагогического училища.
Рождение ребёнка
02.06.1938

Дочь: Беляева Нина Матвеевна

Отец ребёнка: Барков Матвей Иванович

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
По паспорту - 1 августа 1938 г. | д. Щербово Московской обл. (в больнице пос. Барановское)
Бракосочетание
07.08.1938

Муж: Барков Матвей Иванович

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.05.1941

Сын: Барков Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Барков Матвей Иванович

Место жительства
До ?.09.1945
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Переведена из с. Новый Заган в Улан-Удэ по личной просьбе, поскольку дочери Нине надо было поступать в школу. Сначала жили на так называемой "Батарейке" в коммунальной квартире с примерно 30-ю жильцам... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Марк (Хотоолой)

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Марк (Хотоолой)

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Марк (Хотоолой)

Образование
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Коломенское педагогическое училище
Образование
Неизвестно
Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Начальная школа | д. Николаевка (недалеко от Щербово, в том месте, где полигон воинской части, сейчас этой деревни нет). В эту школу ходили все щербовские дети, учительница тоже жила в Щербово.
Смерть
24.03.1998
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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