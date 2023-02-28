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Филиппов Марк (Хотоолой)

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Место рождения

Ирхидей, Осинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

?.01.1906

Дата смерти

?.02.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1906

Отец: Хунданов Александр Филиппович

Мать: Хунданова Мария Кирилловна

Ирхидей, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова Зинаида Васильевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова Зинаида Васильевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Иван Маркович

Мать ребёнка: Неизвестная

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестная

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Зинаида Васильевна

Смерть
?.02.1974
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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