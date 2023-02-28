Филиппов Марк (Хотоолой)
Место рождения
Дата рождения?.01.1906
Дата смерти?.02.1974
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1906
Рождение ребёнка
18.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маслова Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
13.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маслова Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Неизвестная
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестная
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1974
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно