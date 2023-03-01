Хунданов Александр Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХунданов Александр Филиппович

Хунданов Александр Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Филиппов Герасим Александрович

Мать ребёнка: Хунданова Мария Кирилловна

Ирхидей, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Филиппов Спиридон (Самоктон) Александрович

Мать ребёнка: Хунданова Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
?.01.1906

Сын: Филиппов Марк (Хотоолой)

Мать ребёнка: Хунданова Мария Кирилловна

Ирхидей, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Филиппов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Хунданова Мария Кирилловна

Ирхидей, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хунданова Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хунданова Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Александр Александрович

Мать ребёнка: Хунданова Мария Кирилловна

Ирхидей, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Хунданова Мария Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хунданова Мария Кирилловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close