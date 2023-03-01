Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хундан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранникова Ульяна Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буинова Ирина (Орина) Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хунданов Родион (Ордибон)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хунданов Александр Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно