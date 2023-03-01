Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хундан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранникова Ульяна Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буинова Ирина (Орина) Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хунданов Агап Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хунданов Родион (Ордибон)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хунданов Александр Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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