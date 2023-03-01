Баранникова (Хунданова) Ульяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранникова (Хунданова) Ульяна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буинов Вахрамей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буинов Вахрамей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буинов Вахрамей

Смерть
Неизвестно
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