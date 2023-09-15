Хунданова (Баранникова) Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хунданова (Баранникова) Мария Кирилловна

Место рождения

Хохорск, Боханский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Хохорск, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Филиппов Герасим Александрович

Отец ребёнка: Хунданов Александр Филиппович

Ирхидей, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Филиппов Спиридон (Самоктон) Александрович

Отец ребёнка: Хунданов Александр Филиппович

Рождение ребёнка
?.01.1906

Сын: Филиппов Марк (Хотоолой)

Отец ребёнка: Хунданов Александр Филиппович

Ирхидей, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Филиппов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Хунданов Александр Филиппович

Ирхидей, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хунданов Александр Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хунданов Александр Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Александр Александрович

Отец ребёнка: Хунданов Александр Филиппович

Ирхидей, Осинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Хунданов Александр Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хунданов Александр Филиппович

Смерть
Неизвестно
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