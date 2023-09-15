Хунданова (Баранникова) Мария Кирилловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Филиппов Герасим Александрович
Отец ребёнка: Хунданов Александр Филиппович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Филиппов Спиридон (Самоктон) Александрович
Отец ребёнка: Хунданов Александр Филиппович
Рождение ребёнка
?.01.1906
Отец ребёнка: Хунданов Александр Филиппович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Филиппов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Хунданов Александр Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хунданов Александр Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хунданов Александр Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Александр Александрович
Отец ребёнка: Хунданов Александр Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Хунданов Александр Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно