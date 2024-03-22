Маслова (Шилкина) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Шилкин Михаил
Мать: Шилкина Мария
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Маслова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Маслов Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Виноградова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Маслов Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
04.08.1906
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Маслов Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
19.02.1908
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Маслов Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
15.09.1911
Дочь: Байкова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Маслов Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
01.10.1916
Дочь: Маслова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Маслов Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
21.11.1919
Отец ребёнка: Маслов Василий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961