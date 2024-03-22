Маслова (Шилкина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Шилкина) Анна Михайловна

Место рождения

Медведево, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Шилкин Михаил

Мать: Шилкина Мария

Медведево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Маслова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Маслов Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Виноградова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Маслов Василий Игнатьевич

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.08.1906

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Маслов Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
19.02.1908

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Маслов Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
15.09.1911

Дочь: Байкова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Маслов Василий Игнатьевич

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1916

Дочь: Маслова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Маслов Василий Игнатьевич

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.11.1919

Сын: Маслов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Маслов Василий Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Василий Игнатьевич

Смерть
1961
Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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