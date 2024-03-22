Байкова (Маслова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байкова (Маслова) Клавдия Васильевна

Место рождения

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

15.09.1911

Дата смерти

05.05.1986

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1911

Отец: Маслов Василий Игнатьевич

Мать: Маслова Анна Михайловна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байков Иван Григорьевич

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байков Иван Григорьевич

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байков Иван Григорьевич

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байков Иван Григорьевич

Смерть
05.05.1986
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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