Байкова (Маслова) Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1911
Дата смерти05.05.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1911
Отец: Маслов Василий Игнатьевич
Мать: Маслова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
19.04.1934
Рождение ребёнка
25.06.1938
Рождение ребёнка
13.09.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.1986
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости