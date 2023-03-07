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Байков Иван Григорьевич

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Место рождения

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

18.08.1907

Дата смерти

07.08.1971

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1907

Отец: Байков Григорий Иванович

Мать: Байкова Анна Петровна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байкова Клавдия Васильевна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байкова Клавдия Васильевна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байкова Клавдия Васильевна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байкова Клавдия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожный рабочий
Смерть
07.08.1971
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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