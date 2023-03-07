Байков Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения18.08.1907
Дата смерти07.08.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1907
Отец: Байков Григорий Иванович
Мать: Байкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
19.04.1934
Рождение ребёнка
25.06.1938
Рождение ребёнка
13.09.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожный рабочий
Смерть
07.08.1971
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область