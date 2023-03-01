Байкова (Горлова) Анна Петровна
Место рождениядер. Трофимово (Трофимовка)
Дата рождения1885
Дата смерти?.11.1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Горлов Петр
дер. Трофимово (Трофимовка)
деревня Трофимово | дер. Трофимово (Трофимовка)
Бракосочетание
22.01.1906
Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1907
Отец ребёнка: Байков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1909
Сын: Байков Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Байков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1911
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Байков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Байков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Байков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
04.05.1915
Сын: Байков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Байков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Байков Григорий Иванович
Смерть
?.11.1956
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область