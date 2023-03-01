Байкова (Горлова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байкова (Горлова) Анна Петровна

Место рождения

дер. Трофимово (Трофимовка)

Дата рождения

1885

Дата смерти

?.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Горлов Петр

Мать: не указана

дер. Трофимово (Трофимовка)
деревня Трофимово | дер. Трофимово (Трофимовка)
Бракосочетание
22.01.1906

Муж: Байков Григорий Иванович

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1907

Сын: Байков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Байков Григорий Иванович

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.09.1909

Сын: Байков Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Байков Григорий Иванович

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.02.1911

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Байков Григорий Иванович

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Байков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Байков Григорий Иванович

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.05.1915

Сын: Байков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Байков Григорий Иванович

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Байков Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Байков Григорий Иванович

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
?.11.1956
Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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