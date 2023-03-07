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Байков Александр Григорьевич

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Место рождения

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

04.05.1915

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1915

Отец: Байков Григорий Иванович

Мать: Байкова Анна Петровна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Байков Виталий Александрович

Мать ребёнка: Байкова Александра

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байкова Александра

Смерть
1993
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