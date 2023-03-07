Байков Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения04.05.1915
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1915
Отец: Байков Григорий Иванович
Мать: Байкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Байков Виталий Александрович
Мать ребёнка: Байкова Александра
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байкова Александра
Смерть
1993