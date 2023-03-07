Байков Виталий Александрович
Место рождения
Дата рождения1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Байков Александр Григорьевич
Мать: Байкова Александра
Рождение ребёнка
21.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Байкова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Байкова Наталья Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно