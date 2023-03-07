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Байков Виталий Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Жена

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Байков Александр Григорьевич

Мать: Байкова Александра

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байкова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байкова Наталья Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байкова Наталья Викторовна

Смерть
Неизвестно
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