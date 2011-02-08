Байкова (Маслова) Наталья Викторовна
Место рождения
Дата рождения28.02.1956
Дата смерти08.02.2011
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1956
Отец: Маслов Виктор Григорьевич
Мать: Маслова Нина
Рождение ребёнка
21.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Байков Виталий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Байков Виталий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.02.2011
Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Пожар