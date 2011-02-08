Байкова (Маслова) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байкова (Маслова) Наталья Викторовна

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Место рождения

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

28.02.1956

Дата смерти

08.02.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1947 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1956

Отец: Маслов Виктор Григорьевич

Мать: Маслова Нина

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байков Виталий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байков Виталий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байков Виталий Александрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.02.2011
Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Пожар
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