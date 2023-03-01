Маслов Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1956
Дочь: Байкова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Маслова Нина
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маслова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Владимир Викторович
Мать ребёнка: Маслова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Нина
Место жительства
Неизвестно
Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
1956
Причина смерти: Несчастный случай (попал под поезд)
Похороны
Неизвестно