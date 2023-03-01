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Маслов Виктор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маслов Григорий Дмитриевич

Мать: Маслова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
28.02.1956

Дочь: Байкова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Маслова Нина

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Владимир Викторович

Мать ребёнка: Маслова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Нина

Место жительства
Неизвестно
Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
1956
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Несчастный случай (попал под поезд)
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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