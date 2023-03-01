Маслова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1956

Дочь: Байкова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Маслов Виктор Григорьевич

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслов Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Владимир Викторович

Отец ребёнка: Маслов Виктор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Виктор Григорьевич

Смерть
1993
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