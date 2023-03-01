Маслова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1956
Дочь: Байкова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Маслов Виктор Григорьевич
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маслов Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Владимир Викторович
Отец ребёнка: Маслов Виктор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993