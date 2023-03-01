Маслов Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1951

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маслов Виктор Григорьевич

Мать: Маслова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1951
Причина смерти: Несчастный случай (попал под поезд)
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Кладбище пос. Барановское
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