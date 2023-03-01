Маслов Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1951
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маслов Виктор Григорьевич
Мать: Маслова Нина
Смерть
Около 1951
Причина смерти: Несчастный случай (попал под поезд)
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Кладбище пос. Барановское