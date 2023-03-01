Маслова (Маслова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Маслова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Маслов Василий Игнатьевич

Мать: Маслова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Маслов Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Маслов Григорий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Григорий Дмитриевич

Смерть
1946
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