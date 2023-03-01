Маслова (Маслова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Маслов Василий Игнатьевич
Мать: Маслова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Маслов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Маслов Григорий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946