Маслов Григорий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслов Григорий Дмитриевич

Маслов Григорий Дмитриевич

Место рождения

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

21.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Маслов Дмитрий

Мать: не указана

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Маслова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Маслова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Мария Васильевна

Смерть
21.09.1937
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Репрессирован | Репрессирован, расстрелян. См. http://www.memo.ru/memory/butowo/ch12_05.htm | Бутовский полигон
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бутово (подробности см. в Примечаниях)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close