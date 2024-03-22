Маслов Григорий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти21.09.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Маслов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Маслова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Маслова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Мария Васильевна
Смерть
21.09.1937
Причина смерти: Репрессирован | Репрессирован, расстрелян. См. http://www.memo.ru/memory/butowo/ch12_05.htm | Бутовский полигон
Похороны
Неизвестно
Бутово (подробности см. в Примечаниях)