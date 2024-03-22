Байков Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Иван
Бракосочетание
22.01.1906
Жена: Байкова Анна Петровна
Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1907
Мать ребёнка: Байкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
18.09.1909
Сын: Байков Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Байкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
17.02.1911
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Байкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Байков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Байкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
04.05.1915
Сын: Байков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Байкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Байкова Анна Петровна
Смерть
1919