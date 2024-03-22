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Байков Григорий Иванович

Место рождения

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Иван

Мать: не указана

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
22.01.1906

Жена: Байкова Анна Петровна

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1907

Сын: Байков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Байкова Анна Петровна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.09.1909

Сын: Байков Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Байкова Анна Петровна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.02.1911

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Байкова Анна Петровна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Байков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Байкова Анна Петровна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.05.1915

Сын: Байков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Байкова Анна Петровна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Байков Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Байкова Анна Петровна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
1919
Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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