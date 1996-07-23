Маслов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1919
Дата смерти23.07.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1919
Отец: Маслов Василий Игнатьевич
Мать: Маслова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
14.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маслова Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1952
Сын: Маслов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Маслова Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
14.01.1954
Сын: Маслов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Маслова Любовь Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.07.1996
Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости