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Маслов Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1919

Дата смерти

23.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1919

Отец: Маслов Василий Игнатьевич

Мать: Маслова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
14.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1952

Сын: Маслов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Маслова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
14.01.1954

Сын: Маслов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Маслова Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Любовь Васильевна

Смерть
23.07.1996
Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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