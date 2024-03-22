Маслова (Балузина) Любовь Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.09.1927
Дата смерти28.01.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1927
Рождение ребёнка
14.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маслов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1952
Сын: Маслов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Маслов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
14.01.1954
Сын: Маслов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Маслов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.1987
Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости