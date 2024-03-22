Маслова (Балузина) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Балузина) Любовь Васильевна

Место рождения

Усадище, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

03.09.1927

Дата смерти

28.01.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
1954 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Усадище, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1952

Сын: Маслов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Маслов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
14.01.1954

Сын: Маслов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Маслов Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Михаил Васильевич

Смерть
28.01.1987
Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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