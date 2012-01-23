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Маслов Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1954

Дата смерти

23.01.2012

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1954

Отец: Маслов Михаил Васильевич

Мать: Маслова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
20.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.06.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.01.2012
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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