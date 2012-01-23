Маслов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1954
Дата смерти23.01.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1954
Рождение ребёнка
20.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.06.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.01.2012
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область