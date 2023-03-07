Виноградова (Маслова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти?.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Маслов Василий Игнатьевич
Мать: Маслова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Виноградов (vinogradov) Николай (Nikolay Ivanovich)
Отец ребёнка: Виноградов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Валентин Иванович
Отец ребёнка: Виноградов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виноградов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балашова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Виноградов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виноградов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1986