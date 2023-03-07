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Виноградова (Маслова) Александра Васильевна

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Место рождения

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Маслов Василий Игнатьевич

Мать: Маслова Анна Михайловна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Виноградов (vinogradov) Николай (Nikolay Ivanovich)

Отец ребёнка: Виноградов Иван Иванович

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Виноградов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виноградов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балашова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Виноградов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виноградов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Иван Иванович

Смерть
?.04.1986
Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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