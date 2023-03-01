Виноградов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Виноградов (vinogradov) Николай (Nikolay Ivanovich)

Мать ребёнка: Виноградова Александра Васильевна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Виноградова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балашова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Виноградова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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