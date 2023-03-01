Виноградов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Сын: Виноградов (vinogradov) Николай (Nikolay Ivanovich)
Мать ребёнка: Виноградова Александра Васильевна
Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Виноградова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балашова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Виноградова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно