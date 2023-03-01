Балашова (Виноградова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова (Виноградова) Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1903 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Иван Иванович

Мать: Виноградова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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