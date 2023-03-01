(Маслова) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1908
Дата смерти13.05.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1908
Отец: Маслов Василий Игнатьевич
Мать: Маслова Анна Михайловна
Смерть
13.05.1993
Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область