(Маслова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Маслова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1908

Дата смерти

13.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1908

Отец: Маслов Василий Игнатьевич

Мать: Маслова Анна Михайловна

Смерть
13.05.1993
Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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