(Маслова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1906
Дата смерти24.03.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1906
Отец: Маслов Василий Игнатьевич
Мать: Маслова Анна Михайловна
Смерть
24.03.1996
Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область