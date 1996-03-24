(Маслова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Маслова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1906

Дата смерти

24.03.1996

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1906

Отец: Маслов Василий Игнатьевич

Мать: Маслова Анна Михайловна

Смерть
24.03.1996
Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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