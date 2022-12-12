село Новый Заган, село Новый Заган, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019) — Familio

Новый Заган

Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Верхнеудинский округ, Мухоршибирская волость
471Новозаганское сел.Крестьянских дворов: 240. Всех дворов: 240. 1469

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Бурятия, Мухоршибирский район
203255Новый Загансело51°02'с.ш.107°45'в.д.M-48-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Бурятия, Мухоршибирский муниципальный район, Новозаганское сельское поселение
81636435101с Новый Загансело
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