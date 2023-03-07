Барков Матвей Иванович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиДо ?.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Барков Иван Ивлиевич
Мать: Баркова Дарья Карповна
Рождение ребёнка
02.06.1938
Дочь: Беляева Нина Матвеевна
Мать ребёнка: Маслова Зинаида Васильевна
По паспорту - 1 августа 1938 г. | д. Щербово Московской обл. (в больнице пос. Барановское)
Место жительства
Между 02.06.1938 и 01.08.1938
Переезд с женой и дочерью из д. Щербово Моск.обл, с заездом на родину в д. Твердилицы Смоленской обл., в с. Н.Заган Мухоршибирского р-на Бурят-Монгольской АССР
Бракосочетание
07.08.1938
Работа или профессия
После ?.08.1938
Директор школы | Старообрядческое ("семейское") с. Новый Заган расположено в Мухоршибирском р-не Бурятской АССР. Про семейские села см. http://www.semeyskie.ru/ http://www.alh-rb.ru/agentstvo_leshoz/... Показать все
Военная служба
Между 1940 и 1943
Мухоршибирь, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Место службы неизвестно. Письма перестали приходить примерно через 2 месяца после начала Великой Отечествен??ой Войны. В книге памяти Бурятии (Книга памяти. Республика Бурятия. Том 2) отмечено, что пр... Показать все
Рождение ребёнка
29.05.1941
Сын: Барков Владимир Матвеевич
Мать ребёнка: Маслова Зинаида Васильевна
Смерть
До ?.02.1942
неизвестно
Причина смерти: На войне | За 1939-1945 годы в Советскую Армию было призвано 3897 Мухоршибирцев, 2948 из них участвовало в ВОВ, в войне с империа??истической Японией. Погибло на полях сражений и проп... Показать все
Похороны
Неизвестно
неизвестно