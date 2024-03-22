Баркова (Шаталина) Дарья Карповна
Место рождения
Дата рождения11.03.1894
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1894
Бракосочетание
21.11.1913
Муж: Барков Иван Ивлиевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Барков Иван Ивлиевич
Рождение ребёнка
15.09.1918
Отец ребёнка: Барков Иван Ивлиевич
Рождение ребёнка
26.08.1922
Сын: Барков Александр Иванович
Отец ребёнка: Барков Иван Ивлиевич
Рождение ребёнка
02.05.1932
Отец ребёнка: Барков Иван Ивлиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Барков Иван Ивлиевич
Смерть
1968