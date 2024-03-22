Баркова (Шаталина) Дарья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаркова (Шаталина) Дарья Карповна

Баркова (Шаталина) Дарья Карповна

Место рождения

Ломейково, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.03.1894

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1894

Отец: Шаталин Карп Матвеевич

Мать: Шаталина Екатерина Федоровна

Ломейково, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.11.1913

Муж: Барков Иван Ивлиевич

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Барков Матвей Иванович

Отец ребёнка: Барков Иван Ивлиевич

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1918

Сын: Барков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Барков Иван Ивлиевич

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1922

Сын: Барков Александр Иванович

Отец ребёнка: Барков Иван Ивлиевич

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1932

Сын: Барков Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Барков Иван Ивлиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Барков Иван Ивлиевич

Смерть
1968
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close