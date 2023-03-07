Шаталина Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1877
Спас, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1894
Дочь: Баркова Дарья Карповна
Отец ребёнка: Шаталин Карп Матвеевич
Ломейково, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно