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Шаталина Екатерина Федоровна

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Место рождения

Козичино, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Федор

Мать: не указана

Козичино, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.10.1877

Муж: Шаталин Карп Матвеевич

Спас, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1894

Дочь: Баркова Дарья Карповна

Отец ребёнка: Шаталин Карп Матвеевич

Ломейково, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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