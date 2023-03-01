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Шаталин Карп Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1877

Жена: Шаталина Екатерина Федоровна

Спас, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1894

Дочь: Баркова Дарья Карповна

Мать ребёнка: Шаталина Екатерина Федоровна

Ломейково, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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