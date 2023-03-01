Шаталин Карп Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Матвей
Бракосочетание
26.10.1877
Спас, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1894
Дочь: Баркова Дарья Карповна
Мать ребёнка: Шаталина Екатерина Федоровна
Ломейково, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно