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Марковский Ефим Поликарпович

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Место рождения

Винницкие Хутора, Вінницька область

Дата рождения

26.12.1884

Дата смерти

17.08.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1884

Отец: Марковский Поликарп Филиппович

Мать: Марковская Прасковья Назаровна

Винницкие Хутора, Вінницька область
Бракосочетание
1906

Жена: Марковская Мария Петровна

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.08.1907

Дочь: Заболоцкая Вера Ефимовна

Мать ребёнка: Марковская Мария Петровна

Рождение ребёнка
22.04.1909

Дочь: Аркуша Ольга Ефимовна

Мать ребёнка: Марковская Мария Петровна

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.10.1910

Дочь: Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Марковская Мария Петровна

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.07.1913

Дочь: Беляева Надежда Ефимовна

Мать ребёнка: Марковская Мария Петровна

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.01.1914

Дочь: Галина Ефимовна

Мать ребёнка: Марковская Мария Петровна

Рождение ребёнка
14.01.1916

Сын: Марковский Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Марковская Мария Петровна

Канск, город Канск, Красноярский край
Работа или профессия
Неизвестно
Дорожный мастер
Смерть
17.08.1949
Канск, город Канск, Красноярский край
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Канск, город Канск, Красноярский край
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