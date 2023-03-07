Марковский Ефим Поликарпович
Место рождения
Дата рождения26.12.1884
Дата смерти17.08.1949
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1884
Бракосочетание
1906
Рождение ребёнка
29.08.1907
Дочь: Заболоцкая Вера Ефимовна
Мать ребёнка: Марковская Мария Петровна
Рождение ребёнка
22.04.1909
Дочь: Аркуша Ольга Ефимовна
Мать ребёнка: Марковская Мария Петровна
Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.10.1910
Дочь: Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Марковская Мария Петровна
Рождение ребёнка
06.07.1913
Дочь: Беляева Надежда Ефимовна
Мать ребёнка: Марковская Мария Петровна
Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.01.1914
Дочь: Галина Ефимовна
Мать ребёнка: Марковская Мария Петровна
Рождение ребёнка
14.01.1916
Сын: Марковский Сергей Ефимович
Мать ребёнка: Марковская Мария Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Дорожный мастер
Смерть
17.08.1949
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно