Аркуша (Марковская) Ольга Ефимовна
Место рождения
Дата рождения22.04.1909
Дата смерти22.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1909
Рождение ребёнка
14.01.1931
Отец ребёнка: Аркуша Федор Кузьмич
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аркуша Ким Федорович
Отец ребёнка: Аркуша Федор Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аркуша Федор Кузьмич
Смерть
22.08.1992
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно