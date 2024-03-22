Аркуша (Марковская) Ольга Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аркуша (Марковская) Ольга Ефимовна

Место рождения

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

22.04.1909

Дата смерти

22.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1909

Отец: Марковский Ефим Поликарпович

Мать: Марковская Мария Петровна

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.01.1931

Сын: Аркуша Николай Федорович

Отец ребёнка: Аркуша Федор Кузьмич

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аркуша Ким Федорович

Отец ребёнка: Аркуша Федор Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аркуша Федор Кузьмич

Смерть
22.08.1992
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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