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Аркуша Федор Кузьмич

Место рождения

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край

Дата рождения

09.06.1908

Дата смерти

13.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1908

Отец: Аркуша Кузьма Демидович

Мать: Аркуша Улита Семеновна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
14.01.1931

Сын: Аркуша Николай Федорович

Мать ребёнка: Аркуша Ольга Ефимовна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аркуша Ким Федорович

Мать ребёнка: Аркуша Ольга Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аркуша Ольга Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Партийный работник. В годы войны - секретарь Кемеровского областного комитета ВКП (б).
Смерть
13.12.1982
Орел
Причина смерти: Болезнь
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