Аркуша Федор Кузьмич
Место рождения
Дата рождения09.06.1908
Дата смерти13.12.1982
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1908
Отец: Аркуша Кузьма Демидович
Мать: Аркуша Улита Семеновна
Рождение ребёнка
14.01.1931
Мать ребёнка: Аркуша Ольга Ефимовна
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аркуша Ким Федорович
Мать ребёнка: Аркуша Ольга Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аркуша Ольга Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Партийный работник. В годы войны - секретарь Кемеровского областного комитета ВКП (б).
Смерть
13.12.1982
Орел
Причина смерти: Болезнь