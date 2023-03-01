Аркуша Улита Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аркуша Улита Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1908

Сын: Аркуша Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Аркуша Кузьма Демидович

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Аркуша Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Аркуша Кузьма Демидович

Канск, город Канск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аркуша Кузьма Демидович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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