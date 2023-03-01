Аркуша Улита Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.06.1908
Сын: Аркуша Федор Кузьмич
Отец ребёнка: Аркуша Кузьма Демидович
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
1923
Сын: Аркуша Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Аркуша Кузьма Демидович
Канск, город Канск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно