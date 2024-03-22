Аркуша Кузьма Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аркуша Кузьма Демидович

Место рождения

Прутильцы, Черкаська область

Дата рождения

23.05.1881

Дата смерти

31.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1881

Отец: ?

Мать: не указана

Прутильцы, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.06.1908

Сын: Аркуша Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Аркуша Улита Семеновна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Аркуша Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Аркуша Улита Семеновна

Канск, город Канск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аркуша Улита Семеновна

Смерть
31.10.1937
Канск, город Канск, Красноярский край
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