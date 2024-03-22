Аркуша Кузьма Демидович
Место рождения
Дата рождения23.05.1881
Дата смерти31.10.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.06.1908
Сын: Аркуша Федор Кузьмич
Мать ребёнка: Аркуша Улита Семеновна
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
1923
Сын: Аркуша Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Аркуша Улита Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аркуша Улита Семеновна
Смерть
31.10.1937