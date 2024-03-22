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Аркуша Николай Федорович

Место рождения

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

14.01.1931

Дата смерти

16.02.1989

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1931

Отец: Аркуша Федор Кузьмич

Мать: Аркуша Ольга Ефимовна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аркуша Тамара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аркуша Тамара Ивановна

Смерть
16.02.1989
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Домодедово, Домодедово, Московская область
Московская обл., Домодедовское кладбище
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