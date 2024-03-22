Аркуша Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения14.01.1931
Дата смерти16.02.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1931
Отец: Аркуша Федор Кузьмич
Мать: Аркуша Ольга Ефимовна
Рождение ребёнка
18.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аркуша Тамара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аркуша Тамара Ивановна
Смерть
16.02.1989
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Домодедово, Домодедово, Московская область
Московская обл., Домодедовское кладбище