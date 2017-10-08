Аркуша Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аркуша Тамара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1930

Дата смерти

08.10.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аркуша Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аркуша Николай Федорович

Смерть
08.10.2017
Москва, город федерального значения Москва
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