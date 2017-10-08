Аркуша Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1930
Дата смерти08.10.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аркуша Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.2017
Москва, город федерального значения Москва