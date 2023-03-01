Заболоцкая (Марковская) Вера Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1907
Дата смерти04.04.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1907
Рождение ребёнка
27.03.1928
Дочь: Вагнер Аэлита Максимовна
Отец ребёнка: Гержан Максим
Развод
Неизвестно
Муж: Гержан Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гержан Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1970
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Красноярск?