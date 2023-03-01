Заболоцкая (Марковская) Вера Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболоцкая (Марковская) Вера Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1907

Дата смерти

04.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1907

Отец: Марковский Ефим Поликарпович

Мать: Марковская Мария Петровна

Рождение ребёнка
27.03.1928

Дочь: Вагнер Аэлита Максимовна

Отец ребёнка: Гержан Максим

Развод
Неизвестно

Муж: Гержан Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гержан Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заболоцкий Алексей Федорович

Смерть
04.04.1970
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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