Вагнер (Гержан) Аэлита Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагнер (Гержан) Аэлита Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1928

Дата смерти

25.09.1996

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1928

Отец: Гержан Максим

Мать: Заболоцкая Вера Ефимовна

Рождение ребёнка
25.03.1951

Сын: Вагнер Валерий Александрович

Отец ребёнка: Вагнер Александр Александрович

Рождение ребёнка
28.03.1958

Сын: Вагнер Александр Александрович

Отец ребёнка: Вагнер Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагнер Александр Александрович

Смерть
25.09.1996
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