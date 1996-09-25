Вагнер (Гержан) Аэлита Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1928
Дата смерти25.09.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1928
Отец: Гержан Максим
Мать: Заболоцкая Вера Ефимовна
Рождение ребёнка
25.03.1951
Сын: Вагнер Валерий Александрович
Отец ребёнка: Вагнер Александр Александрович
Рождение ребёнка
28.03.1958
Сын: Вагнер Александр Александрович
Отец ребёнка: Вагнер Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.09.1996