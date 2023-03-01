Гержан Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гержан Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1928

Дочь: Вагнер Аэлита Максимовна

Мать ребёнка: Заболоцкая Вера Ефимовна

Развод
Неизвестно

Жена: Заболоцкая Вера Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заболоцкая Вера Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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