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Вагнер Александр Александрович

Место рождения

Воротаевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

29.03.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Вагнер Александр Филиппович

Мать: Вагнер Мария Ивановна

Воротаевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.03.1951

Сын: Вагнер Валерий Александрович

Мать ребёнка: Вагнер Аэлита Максимовна

Рождение ребёнка
28.03.1958

Сын: Вагнер Александр Александрович

Мать ребёнка: Вагнер Аэлита Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагнер Аэлита Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Музыкальный руководитель Государственного Красноярског о ансамбля танца народов Сибири
Смерть
29.03.1999
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
г. Красноярск, кладбище Бадалык
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