Вагнер Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти29.03.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Вагнер Александр Филиппович
Мать: Вагнер Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1951
Сын: Вагнер Валерий Александрович
Мать ребёнка: Вагнер Аэлита Максимовна
Рождение ребёнка
28.03.1958
Сын: Вагнер Александр Александрович
Мать ребёнка: Вагнер Аэлита Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вагнер Аэлита Максимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Музыкальный руководитель Государственного Красноярског о ансамбля танца народов Сибири
Смерть
29.03.1999
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
г. Красноярск, кладбище Бадалык