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Вагнер Мария Ивановна

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Место рождения

Воротаевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

1926 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Воротаевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Вагнер Александр Александрович

Отец ребёнка: Вагнер Александр Филиппович

Воротаевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Фрида Александровна

Отец ребёнка: Вагнер Александр Филиппович

Воротаевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагнер Александр Филиппович

Воротаевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагнер Александр Филиппович

Воротаевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагнер Александр Филиппович

Смерть
Неизвестно
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