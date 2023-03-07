Вагнер Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Вагнер Александр Александрович
Отец ребёнка: Вагнер Александр Филиппович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Фрида Александровна
Отец ребёнка: Вагнер Александр Филиппович
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вагнер Александр Филиппович
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вагнер Александр Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно