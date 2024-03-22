Вагнер Александр Филиппович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
1926
Сын: Вагнер Александр Александрович
Мать ребёнка: Вагнер Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Фрида Александровна
Мать ребёнка: Вагнер Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вагнер Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вагнер Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вагнер Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно