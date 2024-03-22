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Вагнер Александр Филиппович

Место рождения

Воротаевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

1926 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Воротаевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Вагнер Александр Александрович

Мать ребёнка: Вагнер Мария Ивановна

Воротаевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Фрида Александровна

Мать ребёнка: Вагнер Мария Ивановна

Воротаевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагнер Мария Ивановна

Воротаевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагнер Мария Ивановна

Воротаевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагнер Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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