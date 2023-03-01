Марковская Прасковья Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.11.1949
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Марковский Поликарп Филиппович
Рождение ребёнка
26.12.1884
Сын: Марковский Ефим Поликарпович
Отец ребёнка: Марковский Поликарп Филиппович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Марковский Николай Поликарпович
Отец ребёнка: Марковский Поликарп Филиппович
Каменец-Подольский, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анна Поликарповна
Отец ребёнка: Марковский Поликарп Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марковский Сергей Поликарпович
Отец ребёнка: Марковский Поликарп Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марковский Петр Поликарпович
Отец ребёнка: Марковский Поликарп Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марковский Александр Поликарпович
Отец ребёнка: Марковский Поликарп Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1949