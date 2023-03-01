Марковская Прасковья Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарковская Прасковья Назаровна

Марковская Прасковья Назаровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.11.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Марковский Поликарп Филиппович

Винницкие Хутора, Вінницька область
Рождение ребёнка
26.12.1884

Сын: Марковский Ефим Поликарпович

Отец ребёнка: Марковский Поликарп Филиппович

Винницкие Хутора, Вінницька область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Марковский Николай Поликарпович

Отец ребёнка: Марковский Поликарп Филиппович

Каменец-Подольский, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анна Поликарповна

Отец ребёнка: Марковский Поликарп Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марковский Сергей Поликарпович

Отец ребёнка: Марковский Поликарп Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марковский Петр Поликарпович

Отец ребёнка: Марковский Поликарп Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марковский Александр Поликарпович

Отец ребёнка: Марковский Поликарп Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марковский Поликарп Филиппович

Смерть
27.11.1949
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close